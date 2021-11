Opfang fan statushâlders moat better regele yn Fryslân: te min wenplak

Neffens boargemaster Fred Veenstra binne der likernôch 500 statushâlders dy't wenplak nedich ha yn Fryslân. It giet faaks ek om húshâldens, mar Veenstra wit net hoefolle oft it der binne. Fryslân rint efter mei it ûnderdak jaan, mar neffens Veenstra jildt dat ek foar de rest fan Nederlân. "We witte dat it regear, en it COA ek, hieltyd sizze dat der yn Nederlân likernôch 11.000 minsken wenje dy't in status ha, dy't yn ús lân bliuwe meie, dy't ynboargerje meie en in plak fine moatte yn de mienskip. Dy minsken moatte in hûs ha."

Ferdieling

Om't der ek in protte starters binne dy't op syk binne nei in hûs, is der foar elke gemeente in ferdieling nedich. "Elke gemeente wit wat se te dwaan stiet om dizze minsken ûnderdak te bieden. Dat dogge we yn gearwurking mei de wenningbouferienings, mei de korporaasjes. Mar we sjogge dat der foar Nederlân, foar Fryslân, yn syn algemienheid, in probleem op de wenningmerk is. Der binne te min hûzen foar starters, der binne te min hûzen foar statushâlders, dat moatte we sjen op te lossen."

Kontenerwenten

Sa is Ljouwert op it stuit dwaande mei kontenerwenten. "Ljouwert hat de grutste útdaging yn húsfesting fan statushâlders", seit Veenstra dêroer. "Ik kin my foarstelle dat Ljouwert op dizze wize siket nei in oplossing." De boargemaster tinkt lykwols net dat it foar elk plak de oplossing is. "Yn tink net dat it handich is datsto yn in hiel lyts doarp kinst in stapel kontenerwenten delsette."

Nije starterswenten sille pas oer in tiid komme. "It is gjin kwestje fan in pear moannen, dêr moatte we echt langer de tiid foar nimme." De Feriening fan Fryske Gemeenten sil dêrfoar kontakt opnimme mei de provinsje. "Dêrnei moatte we it oerlis oan mei alle belutsene partijen."