Operaasje Fryske Flagge: Rixt Anna Bos wurket as nanny yn Londen

Rixt Anna Bos (28) fan Jonkerslân wennet al 5 jier yn Londen. Op de eftergrûn makket in bern wat lûd: it is ien fan de bern dêr't se op past.

Se begûn yn Londen as au pair. "Dan past 5 oerkes op de bern", seit Rixt Anna. Yntusken wennet se lykwols net mear by it Ingelske húshâlden yn en is se nanny wurden: "Dat is fulltime op de bern passe."

Hurd wurkje

"Ik wurkje fan acht oant seis. As ik kom binne de bern al drok dwaande om har klear te meitsjen foar de dei. Om seis oere kin ik se by de âlden efterlitte", seit Bos. De famylje hat trije bern. De âldste twa geane nei skoalle en de peuteropfang. De jongste is krekt ien en dy is no by Rixt Anna.

"Hurd wurkjen is it wol", seit se. Mar se hat al mear ûnderfining: earder wie se au pair yn Frankryk, ek by in Ingelske famylje. "Ik wie doe op syk nei wurk foar de simmer. Ik ha it altiten al leuk fûn om mei bern te wurkjen, mar ik ha der net foar studearre. Dan komst al gau by au pair, dêr hast net in stúdzje foar nedich."

"En ik tocht: in simmer yn Frankryk kin noait kwea." Boppedat woe se nei har stúdzje net drekst op in kantoar wurkje. "Myn Ingelsk wie wol goed. Opsich soe it moai wêze om nei in waarm lân te gean, mar dy taalbarrière is wol dreech omdat je ek by in famylje ynwenje wolst."

Hege hier

De hier yn Londen is heech, mar doe't se by de famylje wenne koe Rixt Anna der moai wenje. "Ik bin noch in healjier langer bleaun. Sa begjinst ek wat in sosjale kring op te bouwen." Sa koe se har stadichoan settelje. Se wurket der, se docht der oan sport en hat in Britske freon mei wa't se no krekt gearwennet.

Werom nei Fryslân

Mei har freon is se ek al yn Fryslân west. Nije wike sil se ek de oerstek nei Fryslân meitsje. "Myn broer en syn freondinne ferwachtsje in lytse", seit Rixt Anna. En dan giet fansels ek har freon mei.