Tsientallen gatten groeven op begraafplak Boksum, plysje siket tsjûgen

Iepema skrok derfan: "Ik tocht: wat is dit? Is hjir in mol west? Mar op in bepaald momint seach ik oeral gatten en plaggen derút, it wie in ravaazje."

Metaaldetektor

Nei alle gedachten hat ien mei in metaaldetektor dwaande west. " Ik fûn in stik izer en doe tocht ik: wêr komt dat izer no wei? Mar doe foel it kwartsje: se hawwe hjir mei in metaaldetektor oan it sykjen west", seit Iepema.

Neffens Iepema giet it net om in pear gatsjes. "Der binne mear as fjirtich, miskien wol hûndert gatten. It hiele tsjerkhôf is omdobbere. De minsken moatte oeren dwaande west hawwe of se moatte mei in grutte ploech west hawwe."

Tsjerkebestjoer docht oanjefte

It tsjerkebestjoer hat yntusken oanjefte dien fan de fernielerij. "Ek om oare tsjerkhôven te warskôgjen: hâld it yn de gaten, want wa wit komme se op oare plakken ek."

Iepema begrypt net wêrom't dit dien is. Hy fynt is asosjaal. De plysje siket tsjûgen. Dy kinne harren melde fia 0900-8844.