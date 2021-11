'Testen voor toegang' op Waadeilannen komt woansdei wer op gong

Testoanbieder Alegria Health wie opholden mei it testen op de Waadeilannen om't it net mear rendabel wie. De testoanbieders wurde betelle op basis fan ôfnommen tests.

De waadgemeenten hawwe no in deal berikt oer dat Alegria tegearre mei in oare oanbieder, Lead Healthcare, dochs trochgean sil mei it testen op de eilannen.

Deal

Neffens Van Gent is it hast in wûnder dat der in deal berikt is. De deal is ta stân kaam ûnder 'drang en dwang', om't it foar de bedriuwen noch hieltyd net rendabel is.

De waadgemeenten hawwe druk útoefene op it Ministearje fan Folkssûnens en Stichting Open Nederland om de bedriuwen safier te krijen. Dêrtroch soene de testoanbieders no dochs 'harren maatskiplike ferantwurding nimme wolle'.

Skylge duorret langer

Letter op tiisdei sil it wer mooglik wêze om ôfspraken te meitsjen foar it testen op de Waadeilannen. Woansdei wurde de earste testen op Flylân, Skiermûntseach en It Amelân wer ôfnaam. Op Skylge kin it krekt wat langer duorje foardat se der klear foar binne.