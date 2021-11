MCL skaalt op: tweintich bêden foar COVID-pasjinten

De wurkdruk by it personiel yn it MCL is heech op it stuit, seit in wurdfierder fan it sikehûs. Der is in tekoart oan personiel op de spoedeaskjende help en op de intensive care.

It is lykwols net dúdlik oft de bêden allegearre brûkt wurde troch coronapasjinten. "Het is een wisselend beeld van patiënten. Wanneer er een bed vrijkomt, overleggen we dat met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Dan wordt besloten wie een bed nodig heeft, en welk ziekenhuis een bed kan aanbieden."

Soarch útsteld

De stiging fan it tal coronapasjinten driget ek konsekwinsjes te hawwen foar oare soarchtaken. Foar pasjinten fan de ôfdieling kardiology en onkology bygelyks, dy't no te krijen ha mei útstelde soarch.

It sikehûs is op it stuit drok dwaande de soarch yn te heljen dy't útsteld wie fanwegen de foarige coronagolf. No't de sifers opnij oprinne, kin soarch opnij útsteld wurde, seit in wurdfierder. "Nu valt het nog mee, maar als we alle zeilen bijzetten op de coronazorg, heeft dat effect op andere zorg. En worden we gedwongen om keuzes te maken."

Personielstekoart

In nije golf fan coronabesmettingen is ek swier foar it personiel. "Op de Spoedeisende Hulp en Intensive Care bijvoorbeeld hebben we een tekort aan personeel. Daar is het extra druk. Dus voor de mensen die er werken is het erg hard aanpoten."

"Van onze artsen begrijp ik dat ongevaccineerden een meerderheid vormen onder de coronapatiënten", seit de wurdfierder. "Wij doen ons uiterste best om iedereen te helpen. Als je ons wilt helpen, hou je dan aan de maatregelen en haal alsjeblieft dat vaccin als je nog niet gevaccineerd bent."