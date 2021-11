GGD krijt rezjy by boosterprikken yn ferpleechhûzen

By de KwadrantGroep binne bygelyks al mear as hûndert bewenners en meiwurkers siik. De boosterprik moat minsken mear beskerming jaan tsjin it firus.

Ferline jier rêden de ferpleechhûzen sels mei it setten fan de prikken. De oerheid wol no dat de GGD's it dogge, sadat der in better oersjoch bliuwt. Niels van Mourik fan de GGD Fryslân begrypt dat fersyk. "It is goed dat de rezjy by de GGD leit, mar it is net de bedoeling dat wy it as iennige dogge."

Leard fan foarige kampanje

Neffens Van Mourik is der leard fan de faksinaasjekampanje begjin dit jier. "It is in soad wurk foar de húsdokters en soarchynstellingen. No krijt de GGD dus de rezjy, mar we sette net alle prikken. Woansdei oerlizze we mei de soarchynstellingen oer de oanpak."

Ofhinklik fan lanlik belied

Brânsferiening ActiZ fynt dat bewenners en personiel fan ferpleechhûzen net oant desimber of jannewaris wachtsje kinne op in boosterprik. Sy wolle rapper aksje. "Mar dat leit net by ús", seit Van Mourik. "As de RIVM en it ministearje sizze dat de prikken yn jannewaris set wurde, kinne wy dat net earder dwaan. We binne ôfhinklik fan lanlik belied."

De GGD Fryslân wie wol ynsteld op de rol dy't se no krije. "Mar we hienen tocht dat we wat mear tiid hienen. We moatte no rap skeakelje. It probleem sit 'm benammen yn it personiel dat we nedich ha. Minsken om de prikken te setten, om de registraasjes te dwaan. Dêr binne we no manmachtich mei dwaande."

It is net de iennige drokte by de GGD: it tal minsken dat him teste litte wol op it coronafirus nimt ek bot ta. Fjouwer fan de fiif testlokaasjes fan de GGD Fryslân sitte tiisdei fol.