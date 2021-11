Burgumer makeler leaut net sa yn 'biedlochboek': "Sjoemelje kin noch hieltyd"

Mei in biedlochboek soenen kandidaatkeapers efterôf sjen kinne wat oaren bean ha op in hûs. "Mar ik leau net dat it helpt", seit Kingma. "Der sil wolris wat sjoemele wurde, mar sa'n 'biedlochboek', datst nei de tiid sjen kinst wannear't hokker bod dien is, is ek wer 'te besjoemeljen'."

'Merk gewurde litte'

Kingma neamt it dan ek wurkferskaffing. "Se betinke allegearre regeltsjes om wat te foarkommen, mar je moatte de merk ek wat gewurde litte."

Neffens him is it no drok yn de huzemerk en dêr komt ek it probleem wei. "Mar dat ebbet wol wer fuort. Ik sjoch de needsaak hjir net fan yn, ik fyn it eins wurkferskaffing."

20.000 oerbean

Kingma neamt it foarbyld fan in hûs dêr't 20 besikers foar wiene en dêr't mar ien bod op útbrocht is. "Wurdsto der lokkich fan datsto letter de iennige bieder bist en datst 20.000 oerbean hast?"