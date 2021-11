Saak-Adonay: 60 en 120 oeren wurkstraf foar ynstrukteurs Lemster swimbad

'Gewenningslessen'

Adonay Berhe út Eritreä wie noch mar in pear moannen yn Nederlân by syn mem, doe't er op 6 febrewaris 2020 syn earste swimles hie. It swimbad Ny Sudersé op De Lemmer fersoarge 'gewenningslessen' foar bern fan basisskoalle De Cocon út Balk, sadat se yn de kunde komme kinne mei wetter.

De Cocon is in skoalle foar asylsikers en statushâlders.

De 11-jierrige Adonay siet yn in groep bern dy't allegearre harren earste les hienen. Neffens mem Merhawit Kidant mocht sy fan de skoalle net mei nei it swimbad ta. Hoewol't net dúdlik is wat der krekt bard is, is wol dúdlik dat him yn it swimbad in drama ôfspile hat.