Topdrokte by testlokaasjes GGD: fjouwer fan de fiif sitte fol

It past yn it byld fan de ôfrûne dagen. Noch nea lei it tal positive coronatests sa heech as no. It offisjele ôfsprakenûmer fan de GGD kin de drokte bytiden ek net besette.

Nils van Mourik fan de GGD Fryslân ferwachtet dat it de kommende wike krap bliuwt. "Dat hat dermei te krijen dat der in enoarme pyk is yn de fraach nei testen."