Helte noarderlingen kin fjoerwurk misse, mar 10% wol net sûnder karbid

Se sjogge dan it measte yn in organisearre buertfeest. Dat docht bliken út ûndersyk fan MeMo2 ûnder 2.500 Nederlanners yn opdracht fan Achmea.

Ut itselde ûndersyk docht bliken dat ien op de tsien Friezen fynt dat it karbidsjitten net ûntbrekke mei by de jierwiksel.

Undersocht is hoe't minsken steane tsjinoer oare tradysjes mei Ald en Nij. Lanlik seit sawat de helte dat dat prima is. Mei elkoar nei in fjoerwurkshow sjen kin like goed as sels fjoerwurk ôfstekke, fynt dy groep.