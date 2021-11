Weststellingwerf wol minsken helpe dy't yn problemen komme troch gasrekken

Trochdat de gasprizen ynienen omheech giene, krije guon húshâldens it swier, is it boadskip fan it kolleezje fan Weststellingwerf. Ynwenners dy't yn de problemen komme troch de kombinaasje fan hegere enerzjyprizen, in hûs dat net goed isolearre is en in leech ynkommen, moatte dêrom stipe krije fan de gemeente, fine de fraksjes fan SDW en GrienLinks.

Isolaasje

Neffens ferantwurdlik wethâlder Marika Rikkers soene ek de Voedselbank en Stichting Leergeld helpe moatte. Dêrnjonken kin de bysûndere bystân brûkt wurde.

De VVD fynt dat bettere isolaasje fan hûzen helpe moat. Hjirfoar is in budzjet fan oardel ton beskikber foar yn 2022. Wannear't minsken dêr krekt in berop op dwaan kinne, wurdt noch bekend makke.