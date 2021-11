Noch hieltyd ûnienichheid oer hichte Wrâlderfgoedsintrum

Vishandel Sterkenburg en restaurant Schierzicht ha ek beswier makke. De twa bedriuwen ha gjin problemen mei de 16,5 meter hichte fan it gebou, mar ha wol soargen oer parkeargelegenheid. Se freegje har ôf oft der wol genôch parkearplakken oanlein wurde.

Seehûnesintrum en eksposysjeromte

Yn it Wrâlderfgoedsintrum komt ûnder oare it seehûnesintrum út Pieterburen. Fierder komt der in eksposysjeromte en sanitêre foarsjennings foar kanofarders. It havenkantoar komt ek yn it houten gebou. Der wurdt rekken hâlden mei 150.000 besikers yn it jier.

Der wurdt al mear as trije jier praat oer it ûntwerp fan it gebou. De Ried fan Steat docht oer seis wiken útspraak.