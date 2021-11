Spesjale rifeleminten moatte bioferskaat yn Waadsee fergrutsje

Bisten dy't ûnder wetter libje, kinne skûlje yn de gatten en skreven fan de eleminten fan beton. By it projekt wurdt ûndersocht hokker eleminten it bêste binne foar it ûnderwetterlibben.

Noch nea op sa'n grutte skaal

It projekt wurdt útfierd troch it wetterskip Noorderzijlvest. Yn Seelân rint al in ferlykber ûndersyk en de earste resultaten dêrfan binne posityf, seit Silva Mosterd fan it wetterskip. Dat soe bliken dwaan út foto's fan it ûnderwetterlibben op de rifeleminten.

It ûndersyk by de Lauwersmardyk is lykwols de earste kear dat de proef op sa'n grutte skaal barre sil.