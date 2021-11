Tentoanstelling yn sintrum fan Ljouwert om húslik geweld in gesicht te jaan

De tentoanstelling is in projekt fan de Fryske gemeenten. "Zij werken samen in het project 'Geweld hoort nergens thuis'. Wij werken samen om professionals te scholen, maar ook om het publiek bewust te maken van het probleem van huiselijk geweld", leit Tjeerdema út.

Fysyk en emosjoneel

Coco Eljak is ien fan de minsken dy't slachtoffer fan húslik geweld wie. "Toen ik zeventien was ben ik in een gewelddadige relatie terechtgekomen. Dat was zowel fysieke als emotionele mishandeling. Uiteindelijk ben ik daar uitgekomen met hulp en nu sta ik hier."

Se wol wat betsjutte foar oaren. "Ik heb ervaring in een gewelddadige relatie en dat heb ik omgezet in kennis waardoor ik nu andere mensen wil helpen", seit se.