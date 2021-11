Brêgewippers Snits yn it sintsje set: "Ambassadeurs foar de stêd"

Mei alle ferkearsbewegings bliuwt it foar de brêgewippers altyd dreech om in goede ôfwaging te meitsjen tusken it weiferkear en de skipfeart. Keimpe Reitsma: "It is gjin hegere wiskunde. It hiele libben bestiet út it meitsjen fan karren. Want lizze der fiif boaten foar de brêge en stiet der ien auto, dan geane dy fiif earst troch."

Petsje ôf

Gerard Jansen fynt dat de manlju te min eare krije foar harren wurk: "It binne eins ambassadeurs foar de stêd. Ik nim myn petsje foar harren ôf. Want hoe drok it ek wie, ik hoegde sels nea lang te wachtsjen om troch te farren. Dat regelje se ûnderling. Dêrom dit 'bedankje', dat ha se fertsjinne."