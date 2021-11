Harnzer krystmerk giet foar it fjirde jier op rige net troch

De organisaasje fynt frije tagong foar eltsenien hiel wichtich en dat is mei de coronamaatregels fan no net mooglik, seit de organisaasje.

Fjirde kear

It is de fjirde kear op rige dat de Zoutsloter krystmerk net trochgiet. Ferline jier wie dat ek al fanwege de coronamaatregels. De twa jierren dêrfoar gie it evenemint net troch fanwege stoarmfoarsizzingen.

Tradisjoneel wurdt de krystmerk op de twadde sneon fan desimber hâlden.