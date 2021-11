Organisaasjes Sinteklaasyntochten Snits en Frjentsjer: gjin plan B

Yn Snits is it de bedoeling om Sinteklaas, lykas gewoanlik, nei de lanlike yntocht by de Wetterpoarte op te wachtsjen. Fan der ôf sil er in rit troch de stêd meitsje. Herbert de Vries fan de Sint Nicolaascommissie: "We roppe de minsken op om ôfstân te hâlden en om harren goed te fersprieden. De rûte is grut en der is in soad romte, dus dat kin."

Yn Frjentsjer doart de organisaasje it noch net oan om de Sint by de Turfkade op te wachtsjen. Theo Smit fan Stichting Sinterklaasintocht Franeker: "Wy sille à la Prinsjesdag in rûnrit troch de stêd dwaan."

Alternativen

De Vries fan Snits: "Plan A wie al yngewikkeld om te meitsjen. Wy moatte in hiel soad ferkearsregelers, befeiligers en alles dêromhinne regelje." Der soenen yntusken al 15 ferzjes fan it draaiboek wêze. Ek yn Frjentsjer binne der gjin alternativen, seit Smit.

Maatregels

Neffens de organisatoaren binne der noch hieltyd in soad maatregels wêr't de organisaasje rekken mei hâlde moat. Sa mei der noch net wer mei snobbersguod struid wurde. Yn Frjentsjer wurde frijwilligers frege nei in QR-koade. Beide manlju binne wiis dat der dit jier wer mear kin as ferline jier. Doe wienen beide yntochten allinnich digitaal te folgjen.