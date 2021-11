Kommissaris Brok: "Ferhaal helje moat op Provinsjehûs, net by bestjoerders thús"

De groep út Aldtsjerk hie fragen oer nije regels oangeande it evenemintebelied fan de provinsje. Sels sizze se dat se benaud wiene foar de organisaasje fan harren doarpsfeest, seit Ype Jacob de Vries dy't der ek by wie: "Douwe wennet hjir yn it doarp, en wy kenne him wol in bytsje. Wy makken ús soargen en ha him dêrom om in taljochting op de plannen frege."

"Dat kin gewoan net"

Kommissaris Arno Brok is min te sprekken oer de aksje: "As minsken ferhaal helje wolle, binne se fan herte wolkom op it Provinsjehûs. Gjin probleem. Dat ha we ek sjen litten yn it ferline, dat elkenien hjir wolkom is. Mar net by ien thús. Dat kin gewoan net."

Neffens De Vries gie it echt net sa mâl woansdeitejûn. "We binne net mei de hiele groep nei him ta gien. Der hat ien west dy't by him oanbelle hat. Dy hat frege oft wy yn petear koene. Der is gjin tel sprake west fan yntimidaasje. Je kenne mekoar, dan fyn ik it gjin probleem dat ien by him thús oanbellet om te freegjen oft der tekst en útlis komme kin. Dêrom ha wy op op dizze wize dien."

Hoogland oan it wurd

Yn in audiofragmint fan woansdeitejûn is te hearren dat deputearre Hoogland seit dat de jongeren har net hoege te skamjen, en dat it goed is dat se delkaam binne. Dy wurden stean heaks op de wurden fan de kommissaris.