Fioele fan Drachtster Evert 'Pierewiet' dûkt nei goed 80 jier op

"Johannes Pultrum fan Houtigehage belle ús. Hy sei dat er wat foar ús hie. En dat wie dus de fioele", seit Douwe de Graaf, frijwilliger by Smelne's Erfskip. Hy is auteur fan meardere boeken oer de histoarje fan Smellingerlân en skreau wol oer Pierewiet.

Evert van der Brug (1892-1969) wie yn de krisisjierren foar de oarloch strjitmuzikant en gie mei syn fioele by de doarren del om jild te fertsjinjen mei muzyk. It nûmer learde er fan in âlde grammofoanplaat.

"De fioele wie net yn sa'n bêste steat. De snaren en de strykstok wienen stikken en ek de kiste seach der net út, mar it hout fan de fioele wie noch wol prima." It is net bekend hoe't it muzykynstrumint by de famylje Pultrum kaam. "Johannes syn heit hie sein dat it om de fioele fan Evert gie. Ik bin der suver wat emosjoneel fan. Us heit koe him goed."

De fioele krijt in plak yn Museum Drachten, dêr't it neist de akkordeon fan strjitsjonger Pije Rasp lizze kin.