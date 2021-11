Mear as 110 besmettingen by Kwadrantgroep: "Echt heel zorgelijk"

Ferspraat oer fjouwer wensoarchlokaasjes binne 20 kliïnten besmet mei it coronafirus en yn de thússoarch en húshâldlike help nochris 25 minsken. It giet om de Skûle yn Mitselwier, Dongeraheem yn Dokkum, Talma Hûs yn Feanwâlden en lokaasje Parkhoven yn Ljouwert. Dêrneist hawwe dus 69 personielsleden it firus oprûn.

"De aandacht verslapt"

Jan Maarten Nuijens uteret syn grutte soargen oer de hjoeddeistige sifers. "Dit is zeker zorgelijk, de aandacht voor corona in de samenleving verslapt, ook draagvlak in de samenleving wat betreft vaccinatie is aan het afnemen. Daar komt bij dat de effectiviteit van het vaccin lijkt af te lopen, dat maakt eigenlijk dat het heel zorgelijk is."

Nuijens oer faksinearre kliïnten en meiwurkers: "Wat wij wel zien is dat mensen die gevaccineerd zijn minder ernstig ziek zijn. De mate van besmettingen lijkt alleen niet minder te worden." Dêrmei doelt Nuijens op it tal positive tests dat de ôfrûne wiken wer troch it dak sjit. Der liket dan ek net folle romte foar minder maatregels. "Bezoek moet weer mondkapjes op. In geval van besmettingen, worden afdelingen waar cliënten met dementie worden verpleegd cohort geplaatst. Daardoor kan die groep mensen in quarantaine blijven en besmetten zij geen andere bewoners."