Tomke bestiet 25 jier; makkers fiere grutsk it jubileum

Doe't er der 25 jier lyn oan begûn, hie er net tocht dat se no it 25-jierrige jubileum fiere soenen. "Bysûnder hè, wa hie dat tocht."

De Afûk frege him eartiids om in tekening te meitsjen. "Alian Akkermans frege my, se wurke by de Afûk en koe my omdat we yn itselde doarp wenje. De fraach wie oft ik in mantsje tekenje woe, fan in jier as trije, fjouwer. Ik makke in pear tekeningen en de bêste ha se útsocht."

Net âlder, wol wat feroare

Tomke is net âlder wurden, mar der is wol wat feroare yn de rin fan de tiid. "De proporsjes binne feroare. Ast de earste en de lêste tekening neist elkoar leist, sjochst dúdlik ferskil. Se ha alris tsjin my sein dat de holle fan Tomke net grutter wurde moast."

Hy fynt it altyd noch moai wurk om te dwaan. "It ferfeelt my net en ik sjoch der ek altyd wer nei út." As de ferhalen klear binne, giet er oan de slach. "Ik sykje it leukste momint út en meitsje dêr in tekening by. Foar ien ôflevering meitsje ik sa'n 15 tekeningen. Dus rekkenje mar dat ik trije dagen wurk ha foar in ôflevering."

As Tomke noch 25 jier trochgiet, is Klazenga derby. "Dêr tekenje ik foar."