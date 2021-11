Plan om nije tsjerke yn Dokkum te bouwen; trije besteande mooglik ferkocht

De PKN-gemeente yn Dokkum bûcht him al in skoftsje oer de takomst fan de hieltyd lytser wurdende gemeente. Earder advisearre in oare tsjerklike organisaasje al oan de tsjerkeried om yn de takomst mei twa gebouwen fierder te gean. Dat soarge doe foar in soad emoasjes by tsjerkeleden. De tsjerkeriedfoarsitter woe net reagearje op de plannen.