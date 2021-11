Ryk stipet wenningbou op Waadeilannen mei 4,5 miljoen euro

Dat komt del op 22.500 euro de wente, dêr keapest amper in garaazjeboks foar. Boppedat binne der fiif Waadeilannen dy't allegear in part fan dit jild ha wolle. Hoe sille se dat oanpakke?

"De verschillende eilanden hebben verschillende plannen", seit boargemaster Leo Pieter Stoel fan It Amelân, as wurdfierder fan de Waadgemeenten. "De woningbouw is noodzakelijk omdat we graag personeel willen huisvesten en er is, net als in het hele land, een tekort aan woningen." De eilannen ha ferskate projekten yntsjinne en op grûn dêrfan wurdt it jild ferdield.

Djoerder

It bouwen fan in hûs op de eilannen is djoerder, omdat alle materiaal oanfierd wurde moat mei de fearboat. "Dat maakt het vijftien tot twintig procent duurder. Een deel daarvan kan met dit bedrag worden ingevuld."

It giet om wenhuzen, net om fakânsjewenningen. "Het kunnen flexwoningen zijn, woonzorgwoningen of reguliere woningen." Mei it ministearje wurdt bepraat hoe no fierder.