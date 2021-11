Vogelgriep op leghennenbedrijf Lutjegast: 48.000 kippen geruimd

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant (H5) van de vogelgriep. Dat wil zeggen dat het een erg besmettelijke variant is, waar dieren erg ziek van kunnen worden en veelal aan dood gaan. De ruiming in Lutjegast wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Op een dag na is het precies een jaar geleden dat het bedrijf ook geruimd is. In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Binnen een straal van 10 km liggen er 19 andere pluimveebedrijven.

Vervoersverbod

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rondom het bedrijf in Lutjegast. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Parrega

Vorige week woensdag werd ook al vogelgriep geconstateerd in Parrega. Daar zijn tweehonderd vogels gedood en afgevoerd.