Fûgelgryp op lishinnebedriuw Lutjegast: 48.000 hinnen romme

It giet nei alle gedachten om in heechpatogene fariant (H5) fan de fûgelgryp. Dat betsjut dat it in tige besmetlike fariant is. De Nederlânske Voedsel- en Warenautoriteit sil de romming fan de lishinnen útfiere.

Op in dei nei is in jier lyn dat itselde bedriuw ek romme wurde moast. Yn in striel fan 3 kilometer om it besmette bedriuw hinne lizze gjin oare plomfeebedriuwen, mar as de striel fergrutte wurdt ta 10 kilometer binne der njoggentjin.

Ferfiersferbod

Der is fuortendaliks in ferfiersferbod foar plomfeebedriuwen ôfkundige yn in sône fan tsien kilometer om it bedriuw yn Lutjegast hinne. Dêr falt ek Fryslân ûnder. In ferfiersferbod jildt foar alle fûgels en bried- en konsumpsje-aaien fan in lokaasje ôf dêr't fûgels hâlden wurde. Ek jildt it ferbod foar dong fan fûgels en brûkt strie. Dêrneist mei ek net jager wurde yn dit gebiet.

Parregea

Ferline wike woansdei wie der ek al fûgelgryp yn Parregea. Dêr waard 200 fûgels deamakke en ôffierd.