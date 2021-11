GGD wer op eilannen om minsken te faksinearjen tsjin corona

Minsken dy't noch gjin prik hân hawwe, krije sa dochs noch in kâns, seit Jolanda de Jong fan de GGD Fryslân. Fierders kinne kwetsbere minsken dy't troch sykte net goed reagearje wat ymmuniteit oanbelanget, ek in coronaprik helje by de GGD op It Amelân.

Op de oare datum, 29 novimber, kinne tachtichplussers dy't op It Amelân wenje in booster-prik helje. Sy krije dêr in útnûging foar. Sechstichplussers kinne letter ek delkomme foar in tredde coronaprik.

Hege faksinaasjegraad

De faksinaasjegraad op It Amelân is heech. Yn hiel Fryslân leit dat sifer trochinoar op 78 prosint. Dêr sitte se op It Amelân mei 88 prosint in moai stik boppe, seit De Jong. Op Skylge is it mei in faksinaasjegraad fan om de 90 prosint hinne noch heger. De Jong: "Miskien komme we op de eilannen wol by de 100 prosint út."

De nije faksinaasjerondes op Flylân en Skylge komme der noch oan. Moandei hat de GGD oerlis mei Flylân en fan 'e wike mei Skiermûntseach.