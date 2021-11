'Testen voor toegang' no net mooglik op Fryske Waadeilannen

De Fryske Waadeilannen moatte it wer sûnder lokaasjes fan Testen voor toegang dwaan. It bedriuw dat dy testen oanbea, is mei direkte yngong ophâlden. De gemeente Amelân seit dat der yntusken wol in nije oanbieder fûn is, dy't nei ferwachting yn de rin fan dizze wike oan de slach sil.