Drokte by befeiligingsbedriuwen; meiwurkers ynset om QR-koades te scannen

Neffens Harm de Jong, direkteur fan befeiligingsbedriuw SES Schaaf yn Grou, komt út it hiele lân de fraach nei befeiligers foar soksoarte kontrôles.

"We leverje mominteel oan ferskate ferieningen", seit er. "Dat kin wêze in fuotbalferiening, of oare sportferieningen en eveneminten yn it lân." It bedriuw leveret net inkeld apparatuer, mar ek minsken. "It giet no fral om personiel dat as kontroleur ynset wurdt."

Hy begrypt dat ferieningen leaver net eigen minsken ynsette om't it lestich wêze kin om bekenden de tagong te ûntsizzen. "De befeiligers binne derfoar oplaat en it wurket oars as der in oar stiet te kontrolearjen." Troch de feroarjende maatregels feroaret it wurk foar syn bedriuw ek.