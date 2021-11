Skriezeplan kin it fean, en dêrmei ek it klimaat, helpe

Fean hâldt in hiel soad CO2 fêst: ien fan de grutte oanjagers fan de klimaatferoaringen. Kearn fan it oanfalsplan is it meitsjen fan grutte, geskikte gebieten foar greidefûgels en in geskikte wetterhúshâlding. Dêrfoar binne lanlik 34 gebieten yn byld.

De Sweagermieden mei de boeren fan de agraryske natuerferiening it Kollumer Grien en de Noardlike Fryske Wâlden dêromhinne liket ien fan de koprinners te wurden. Steatsboskbehear sjocht kânsen om hjir in oantal saken te kombinearjen.

No wurdt in soad wetter dat winterdeis yn en om it natuergebiet hinne falt, noch fuortpompt. As it simmerdeis dan dochs te drûch is, wurdt der wetter út de boezem it gebiet yn litten.

Langer fêsthâlde

In alternatyf dêr't Steatsboskbehear no op wiist, is it wetter dat op de hegere sângrûnen om it gebiet hinne falt dêr langer fêst te hâldem yn stee fan it fuort te pompen. Dat wetter sakket dan stadichoan fuort en komt letter as kwelwetter wer boppe yn de legere dielen fan de Sweagermieden.

Dy konstante kwelstream kin de ôfbraak fan it fean fertraagje of opkeare. Boppe wurdt dat kwelwetter ûnderweis ferrike mei mineralen dy't goed binne foar bysûndere krûden en blommen. Wietere feangreiden binne ek goed foar de greidefûgels lykas de ôfrûne maitiid wol bliken dien hat.