'Beskerme status Waadsee jout mooglikheden tsjin kontenerramp'

It belied oant no ta hat altyd west: earst ynternasjonaal prate en dan fierder sjen. Neffens de ûndersyksried foar de feiligens is der wol deeglik romte foar eigen maatregels. Stalenburg: "Minister, dring erop aan dat die maatregelen worden genomen. We moeten alles doen om een tweede containerramp voor de kust van de Waddeneilanden te voorkomen."

Oer de holle sjoen

Stalenburg tinkt dat it ministearje fan Ynfrastruktuer en Miljeu de spesjale beskerme status fan it Waadgebiet altyd oer de holle sjoen hat. Dêrom is dit noch net earder nei foaren kommen. Dit kin in oanknopingspunt wêze om wol mei dy fiergeande maatregels te kommen, dêr't troch de Waadeilannen en troch Fryslân al hiel lang om frege wurdt.

Yn petear gean mei minister

Deputearre Steaten moatte oer dizze saak sagau mooglilk yn petear gean mei minister Barbara Visser fan Ynfrastruktuer en Miljeu, fine de steatefraksjes fan de PvdA, GrienLinks, SP en Partij voor de Dieren.