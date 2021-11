Trochsneed Frysk hûshâlden hat gjin kâns op huzemerk: prizen wiene nea sa heech

It gefolch is dat de wenningmerk op slot komt te sitten. "Minsken dy't noch gjin startkapitaal opboud hawwe, hawwe it dreech", seit Keizer. "Der wurdt op dit stuit safolle oerbean, wat net yn de wearde fan de wenning sit. Dan moatte jo it jild wol hawwe."

Twongen by âlden wenjen bliuwe

It gefolch is dat Keizer geregeld skrinende gefallen sjocht: "Jongelju dy't der graach út wolle en no twongen by âlden wenjen bliuwe of âlderein dy't it leafst lytser wenje wol mei minder ûnderhâld, wylst der neat is."