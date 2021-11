Molenhuis en Baart winne strânleaze, mar tige swiere Berenloop

Oar parkoers

Fanwege it minne waar wie it parkoers oanpast. De 5.000 dielnimmers koenen net oer it strân. It beslút om de rûte oan te passen, is naam troch de wedstriidlieding nei oerlis mei waarsaakkundigen.

Alles hat te krijen mei de hege wetterstân. Sneintemoarn stie der al wetter op it strân en de ferwachting wie dat it wetter noch wol heger komme soe troch de hurde wyn.

De dielnimmers folgen dêrom in omlieding oer de Verbindingsweg, tusken Midslân oan See en West oan See. It fersoargingsplak by Paal8 bliuwt wol. "Maar maak je geen zorgen, de omstandigheden zijn zwaar genoeg om er toch een 'echte' Berenloop van te maken", skreau de organisaasje.