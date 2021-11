Ienriedichheid oer elektrisiteitsnet: Den Haag moat tempo meitsje

Boargemaster Marga Waanders (Waadhoeke) kin har wol yn fine yn de oprop fan Tuininga. "De kapasiteit moat omheech, mar dat moat ek troch de Ryksoerheid betelle wurde. Uteinlik betelje wy it sels. Mar dat is ek net slim, want it is nedich. Der moat ynvestearre wurde."

Dat it moarn net regele is, stiet foar Waanders fêst. "Je kinne fine dat it moarn klear wêze moat, mar dat slagget net. Likegoed om it jild as om it útfieren net."

Waanders fertelt dat yn har gemeente in saneamd 'ûnderstasjon' leit dêr't gebrûk fan makke wurde kin. "Dat jout yn ús gemeenten mooglikheden wat it fersterkjen fan it net oanbelanget."

Net samar regele

Minsken binne min ofte mear feroardiele ta in enerzjyleveransier lykas Liander of Enexis, seit Tieneke Clevering fan wetterskipspartij Water Natuurlijk. "Ik haw ea in skoftke wurke by Enexis oan de telefoan. Somtiden krige ik minsken oan de telefoan dy't it opsizze woene. Mar dat kin fansels net, dan moatte jo by in enerzjebedriuw wêze. Wat dat oanbelanget is sa'n netwurkbedriuw in gek ding."

Clevering konstatearret ek dat it grutter meitsjen fan de kapasiteit op it stroomnet net fan de iene op de oare dei regele is. "It kostet tiis om soks oan te passen. Sjoch ek mar nei wat der nedich is om rioel of glêsfezel oan te lizzen. Mar nedich is it wol, want it netwurk is bot ferâldere."