FIDEO: Frysk sukses by de maraton yn Thialf

De ploech fan Jillert Anema koe in soad sukses binnenhelje by de maraton fan It Hearrenfean dy't sneon yn Thialf ferriden waard. By de manlju waard Jorrit Bergsma earste, hy pakte in grutte foarsprong op it peloton. By de froulju wist Marijke Groenewoud fan Hallum twadde te wurden. It earste plak gie nei Irene Schouten, dy't ek ûnder de wjukken fan Anema falt.