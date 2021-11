Hurde wyn en heechwetter by Holwert en It Amelân

Ek it fytspaad nei de pier fan Holwert is ûnder wetter rûn. Neffens waarman Piet Paulusma komme yn it Waadgebiet wynstjitten yn krêft 8 of 9 foar. Der stiet in krêftige oant hurde wyn. Yn de rin fan de middei nimt de wyn wer wat ôf.