Hanthavening Ljouwert sit yllegale ôffalsamlers efter de broek

Der binne goed 35 auto's en weinen kontrolearre. Dêr sieten ek twa hannelers sûnder fergunning by. Somtiden wurdt weardefol ôffal ophelle en wer trochferkocht of útfierd nei it bûtenlân. Op sneon is der in yllegale samler trappearre yn de binnenstêd. De persoan hat it guod wer ôfjaan moatten en der is in proses-ferbaal opmakke. Ek is der in warskôging jûn foar lûdsoerlêst en de identifikaasjeplicht.