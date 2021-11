Nije brêge oer de Feanskieding by It Hearrenfean tagonkliker makke

De âlde brêge wie heech en hie treden. Dêrtroch wie de brêge foar guon minsken net goed tagonklik. Foar it ferfangen is in ûntwerp makke dat minder steil is en dat gjin treden mear hat. De trochfarhichte is tenei 1,75 meter. It wurk is yn ien wike tiid útfierd troch de oannimmer.