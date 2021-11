Jaap Mulder yn Buro de Vries: "By de Potmarge koene je as bern ferdwine"

De âlden fan Jaap kamen begjin jierren 60 op it arkje wenjen, doe't der krekt as no ek in grut wenningtekoart wie. Foar benammen syn mem wie it de grutte frijheid om yn de Potmarge te wenjen. Der ûntstiene freonskippen foar it libben.

Sigeunerlibben

It plak, krekt oan de oare kant fan de dyk, oan de bûtenkant fan Ljouwert, grinze oan de Wielenpôlle, doe noch wenweinkamp. "We waren eigenlijk een beetje zigeuners" fertelt Jaap laitsjend.

Troch de foarútgong ferhuze de famylje earst nei de Schieringerwei ta, mar fjouwer jier letter wiene se wer by de Potmarge: foar in bern in geweldich plak om op te groeien.