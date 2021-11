Groeisum jier yn de Rotstergaaster Wâlen: "Wy rinne altyd mei de noas op de grûn"

It gebiet fan sa'n 50 bunder hat in soad te tankjen oan twa Jannen: Jan van der Heide en Jan van der Woude. Dizze buorlju en freonen ûntdutsen jierren lyn in reade wasplaat yn it gebiet. "It begûn mei in read poddestuoltsje dat Jan fûn hie, mar it hat him útwreiden ta in wasplaatreservaat", seit Jan van der Woude.

De Rotstergaaster Wâlen binne yn behear by Steatsboskbehear, dêr't beide manlju frijwilliger binne. It is in ôfwikseljend lânskip mei feangrûn, sân en klaai, der binne plassen, puoltsjes en houtwâlen. Yn 2013 waard it offisjeel ta reservaat útroppen.