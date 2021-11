Omrop TIP: 25 jier Tomke, hoe giet no it mei de alderearste foarlêsbern?

Ferslachjouwer Albert Jensma filme doe by bern fan likernôch 2 of 3 jier âld, dy't foarlêzen waarden troch harren âlden. Sy binne ûnderwilens (hast) 28 jier. Wat is der wurden fan dizze bern en wat dogge sy no? Hoe sjocht harren libben der út? En watfoar ynfloed hat it Frysk, of miskien sels Tomke, op harren hân? Feije van der Meer freget it har.

Fiif ôfleveringen

Yn fiif ôfleveringen giet Feije nei fiif ferskate plakken en minsken ta: nei Minke Heidinga fan Snakkerbuorren, dy't as hiel lyts famke foarlêzen waard troch pake Diedert, en nei Jehannes en Jellert-Jan Miedema út Wyns, dy't foarlêzen waarden troch mem Ant.

Mar ek nei Berber Schuitmaker en Wessel Rein Kuiken by it pjutteboartersplak It Kikkerfiskje yn Frjentsjer, dêr't juf Jourika de bern foarlies, nei Anna Fardau en Yte Elbrich út Hegebeintum, dy't foarlêzen waarden troch mem Grytsje en nei Skelte Reitsma út Balk, dy't foarlêzen waard troch heit Sipke.