Stichting wol diskusje: "Fertekene byld yn ûndersyk nei status Frysk"

Ut ûndersyk docht bliken dat it mei in soad streektalen min giet, útsein mei it Frysk en it Limburchsk. Neffens Verf kin dat komme trochdat de talen in formele status hawwe en minsken der sympaty foar hawwe. Dat klinkt goed, mar neffens Verf is it wichtich kritysk te wêzen tsjinoer it ûndersyk dêr't it út blykt.

Fan 1985 oant 2014 die doktor Geert Driessen fan de Radboud Universiteit fan Nijmegen ûndersyk nei hoe't it mei it Frysk giet. Dêr die út bliken dat yn 1985 sa'n 60 persint fan de âlden Frysk prate mei harren bern. Yn 2014 wie dat noch mar sa'n 30 persint.

Oare opset

Sûnt 2014 hawwe de ûndersiken nei de status fan it Frysk in oare opset. Dêryn beoardielje minsken sels hoe goed oft se Frysk ferstean, prate, lêze of skriuwe kinne. Yn sa'n ûndersyk witst net wa't it ynfollet, en as dielnimmer wolle je je al gau fan je goeie kant sjen litte. Sa krijst in fertekene byld, seit Verf.