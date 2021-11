Syb van Ottele flateret tsjin âlde klup: "Maar ik heb een goed signaal afgegeven"

It kaam as in ferrassing foar de Nijmegenaar dat er yn de basis starte soe. "Dat was niet de verwachting die ik begin van de week had, maar het is een mooie kans om me te laten zien."

Efkes nei it skoft makke de sintrale ferdigener in grutte flater, dy't ta de 0-1 liede. "Ik zie Joey vrijstaan en wil hem graag inspelen. Ik hou van voetbal achterin, maar ik had niet zoveel risico moeten nemen."

Goed sinjaal

Dochs sjocht er posityf werom op de wedstriid. "Aan de bal en verdedigend heb ik wel mijn mannetje gestaan. Daarover ben ik wel tevreden, maar dat foutje zit natuurlijk wel in je achterhoofd."

"Volgens mij heb ik vandaag laten zien dat ik kan spelen", tinkt Van Ottele. "Ik heb een goed signaal afgegeven aan de trainer."

Wol baalt er dat er net mei trije punten tsjin syn âlde teamgenoaten nei hûs giet. "Er zitten aardig wat vrienden uit de jeugd in het team, dus dan vind ik het wel jammer dat ik ze niet een beetje kan plagen."