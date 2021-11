Cambuur wint troch prachtige goals fan hikkesluter PEC Zwolle

De earste kâns wie foar PEC Zwolle. In foarset fan Gervane Kastaneer waard krekt njonken sketten troch Daishawn Redan.

Dêrnei wie it oan Cambuur. Doke Schmidt twong doelman Kostas Lamprou ta in rêding mei in hurd skot. Schmidt like dêrmei Mees Hoedemakers ynspirearre te hawwen, want Hoedemakers besocht it efkes letter ek fan ôfstân. No wie it wol raak: de bal fleach der fia de binnenkant fan de peal yn: 0-1.