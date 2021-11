VC Snits wit wer wat it is om te winnen: 3-2 tsjin Peelpush

VC Snits begûn dramatysk oan de wedstriid. Peelpush rûn al fluch út nei 3-13. Dêrnei fochten de Snitsers harren werom yn de partij. Sa waard it sels 18-19. De ynhelrace wie hielendal slagge doe't Snits op 20-19 kaam. VC Snits joech dêrnei gjin punt mear fuort en wûn de earste set: 25-19.

Drege faze

De twadde set gie de hiele tiid lykop. Dizze kear foel ik kwartsje lykwols net de kant fan VC Snits op. It waard 24-26 foar Peelpush. Ek yn de tredde set hie Snits it dreech. Peelpush hie al fluch in foarsprong fan in punt of fiif, seis. De Limboargers joegen dy foarsprong net mear fuort: 17-25.

Snits woe de wedstriid perfoarst net ferlieze en yn de fjirde set wienen se folle sterker as Peelpush. Mei 25-13 waard it 2-2 en dus wie der in fiifde set nedich. Dêryn koe Snits de wedstriid oer de streek lûke: 15-9.