Hearrenfean hâldt punt oer oan swier duel yn Nijmegen

It like it earste kertier oft de Feansters noch net hielendal wekker wiene, want NEC koe mar raak oanfalle. Mei tank oan Xavier Mous, dy't trije kear rêding brocht, wie der lykwols gjin skea.

Nei in goed kertier die Hearrenfean dan dochs wat werom mei in skot fan Tibor Halilovic, mar ek NEC-keeper Mattijs Branderhorst koe rêde.

Mei kânsen fan âld-NEC spiler Musaba en Halilovic kamen de Feansters nei it skoft better foar de dei. Mar dat waard gau fergriemd troch Van Ottele. Hy woe útferdigenje mar levere yn by Ali Akman. Nei in 1-2 mei Bruijn skeat dy de bal yn de fiere hoeke.