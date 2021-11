Marijke Groenewoud twadde by maraton yn Thialf

Ferskate froulju besochten fuort te riden, mar de groepkes krigen eins nea mear as fyftich meter. It grutste gat wie foar Linda Halling, dy't allinne fuortride nei in heale baanlingte.

Groenewoud vs Schouten

It peloton liet har efkes ride mar mei noch goed 20 rondes te gean sette topfavorite Irene Schouten oan om it gat ticht te riden. Dat slagge yn oardel ronde al, mar fuort wie der wer in groepke fuort mei op kop Schouten en Marijke Groenewoud.

Op heech tempo giene de froulju de lêste rondes yn, mei Schouten en Groenewoud foaroan. Groenewoud besocht Schouten te folgjen, mar koe har yn de sprint net byhâlde. It tredde plak wie foar Elisa Dul.

By de beloften wie Myrthe de Boer fan Skarsterbrêge de rapste.