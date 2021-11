Nederlandse Bachacademie hâldt op: "We passen niet binnen de regels"

Mar dat jild byinoar krije is lestich, fertelt saaklik lieder Henk Slavenburg. "Je zit in Nederland toch met de systeemwereld met fondsen die allemaal eigen regels kennen. Vaak passen wij net niet binnen die regels."

Dat der no ôfskie naam wurdt, rekket guon muzikanten hurd. "Het is iets waar ze erg aan gehecht zijn. Mensen zitten soms huilend aan de telefoon; waarom moeten we ophouden?"

Dramatysk

Selliste Saskia van der Wel fynt it ophâlden 'dramatysk'. "Het is eigenlijk één van de eerste en misschien wel laatste instituten waar niet alleen professionals en studenten maar ook amateurs op zo'n homogene wijze bij elkaar heeft gebracht."