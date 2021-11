HEA! De walfiskfarder fan Eanjum

Willem Dijkstra skarrelet wat om syn hûs hinne yn Eanjum. Dijkstra is al seis jier widner en komt de dei troch mei it húshâlden, wat yn de skuorre omtyskje en sa no in dan in fiskje bakke. Hy hat yn syn wurksume libben in soad op see west. As baggerder, op in boareilân, mar ek yn de walfiskjacht. Dijkstra makke de lêste trije walfiskfearten yn 1964 noch mei. Noch altyd fynt hy walfiskfleis it lekkerste fleis dat der is.