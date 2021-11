Bûtenpost wint Fryske derby yn de haadklasse fan ONS Snits

ONS tsjin Bûtenpost wie in libbendige wedstriid. De earste klap waard útdield troch Bûtenpost. Rolf Dijk, nota bene âld-spiler fan ONS, sette de Blaukes op in foarsprong: 0-1.

ONS mar efkes op likense hichte

It antwurd fan de Snitsers liet lykwols net lang op him wachtsje. Gerben Visser skoarde de lykmakker: 1-1. Dêrnei wie it wer oan Bûtenpost: Willem de Boer skoarde út de rebound nei in frije traap fan Dijk.

Nei it skoft die ONS der alles oan om noch lyk te meitsjen. It wie lykwols net ONS, mar Bûtenpost dat skoarde. Rob Schokker beslikke de wedstriid mei in kopbal yn de 86ste minút: 1-3.

Mei in âlderwetske frommelgoal die ONS yn de 90ste minút noch wol wat werom. Visser makke nei in frije traap 3-2.