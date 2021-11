Genealogyske Kontaktdei by Tresoar en HCL yn it ramt fan de skipfeart

It evenemint wurdt organisearre troch de Fryske ôfdieling fan de Nederlandse Genealogische Vereniging, it Geanealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, Stichting FAF en de beide argyfynstellingen.

De Friese Genealogische Contactdag wurdt al sûnt 1983 organisearre. De dei is bedoeld om ynformaasje út te wikseljen oer famyljeskiednis en stambeamûndersyk. Der binne tsientallen standhâlders. Ek it CBG (Centrum voor Familiegeschiedenis) is bywêzich.

De dei is moarns iepene troch boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert. Yn de depots fan Tresoar en troch de binnenstêd wurde ferskate rûnliedingen organisearre. By beide argyfynstellingen binne twa lêzingen: oer skûtsjeskippers, trek- en beurtskippen, mjitûndersyk nei skippen en it Ljouwerter skippersgilde.